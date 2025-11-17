Kontrowersyjna aukcja w Niemczech. Polska żąda zwrotu wojennych artefaktów

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Niemiecki dom aukcyjny Felzmann anulował licytację ponad 600 artefaktów związanych z niemieckimi obozami koncentracyjnymi i zbrodnią katyńską po interwencji polskich władz. MKiDN zapowiada, że wystąpi o zwrot wszystkich obiektów, które powinny wrócić do Polski. "Własnością Skarbu Państwa są te, które były wyposażeniem lub częścią dokumentacji obozu oraz te, które zostały z kraju wywiezione nielegalnie" - wyjaśniono.

Niemcy. Kontrowersyjna aukcja. Polska żąda zwrotu wojennych artefaktów (zdj. ilustracyjne)
Niemcy. Kontrowersyjna aukcja. Polska żąda zwrotu wojennych artefaktów (zdj. ilustracyjne)Łukasz Dejnarowicz / Forum/Filip Naumienko/REPORTER/Pawel Wodzynski/ East News

W skrócie

  • Niemiecki dom aukcyjny Felzmann odwołał licytację ponad 600 artefaktów związanych z Holocaustem po interwencji polskich instytucji.
  • Polskie władze, w tym MKiDN, zamierzają domagać się zwrotu wszystkich obiektów, które pochodzą z Polski lub były jej własnością.
  • Pamiątki wystawione na aukcję to m.in. dokumenty i rzeczy osobiste więźniów z Auschwitz, Majdanka oraz ofiar Katynia.
Niemiecki dom aukcyjny anulował licytację pamiątek i dokumentów po więźniach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku oraz ofiar zbrodni katyńskiej dokonanej przez sowietów.

Zareagowały MSZ i MKiDN; działań domagał się też pałac prezydencki. Aukcja liczącej 623 artefakty prywatnej kolekcji "System terroru część II 1933-1945" miała się odbyć w poniedziałek w Domu Aukcyjnym Felzmann w Neuss.

    W wyniku reakcji polskich władz licytacja została anulowana. Dom Aukcyjny zdjął ją ze strony internetowej, nie zamieścił jednak żadnego wyjaśnienia czy komentarza.

    Aukcja w Niemczech anulowana. Interwencja polskich władz przyniosła efekt

    MKiDN w podanym w poniedziałek stanowisku podkreśliło, że było w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Jak napisano, "tak bulwersująca sprawa wymaga szybkich reakcji i skuteczności, możliwych jedynie w ramach międzyresortowej koordynacji działań".

    "Resort kultury wystosował pismo do ambasadora Polski w Berlinie - pana Jana Tombińskiego - z prośbą o natychmiastowe podjęcie wszelkich działań zmierzających do wstrzymania aukcji. W piśmie tym informowaliśmy ambasadora, że ministerstwo natychmiast podejmie działania, które pozwolą wyjaśnić proweniencję tych obiektów, jednak najważniejszym zadaniem w tej chwili jest niedopuszczenie do ich sprzedaży. Współpraca resortu kultury z MSZ oraz interwencja ambasadora w porozumieniu z właściwymi instytucjami na miejscu doprowadziły do anulowania aukcji" - przypomniano.

    Zaznaczono, że MKiDN pozostaje w stałym kontakcie z ambasadorem, który pozyskuje od domu aukcyjnego szczegółowe informacje o wystawionych obiektach.

    Międzyresortowa akcja w obronie wojennych pamiątek. Reakcja MKiDN i MSZ

    "Na podstawie tych informacji ministerstwo ustali ich pochodzenie i tożsamość. Wystąpimy o zwrot wszystkich obiektów, które powinny wrócić do Polski. Własnością Skarbu Państwa są te obiekty, które były wyposażeniem lub częścią dokumentacji obozu oraz te, które zostały z kraju wywiezione nielegalnie. Wszystkie świadectwa i dokumenty wystawione przez Dom Aukcyjny Felzmann zostaną zbadane indywidualnie" - zaznaczono.

    Oceniono, że "w tak oburzających przypadkach bardzo ważna jest szybka reakcja instytucji, społeczności i władz krajowych i międzynarodowych".

    "Ważne, żeby tę sytuację wykorzystać do dyskusji o szczególnym charakterze świadectw wojennych oraz moralnym wymiarze handlu tymi świadectwami" - dodano.

    Niemcy. Media podają listę historycznych pamiątek wystawionych na aukcję

    Jak poinformowała gazeta "Frankfurter Allgemeine Zeitung", na liście obiektów przeznaczonych do sprzedaży znajdował się m.in.: list więźnia z Auschwitz "o bardzo niskim numerze" do adresata w Krakowie. Cena wywoławcza - 500 euro.

      Diagnozę lekarską z obozu koncentracyjnego Dachau dotyczącą przymusowej sterylizacji więźnia wyceniono na 400 euro.

      Karta z kartoteki Gestapo z informacją o egzekucji żydowskiego więźnia w getcie Mackheim w lipcu 1942 r. ma cenę wywoławczą 350 euro. W katalogu znajduje się też antyżydowski plakat propagandowy oraz gwiazda Dawida z obozu Buchenwald, a także list z akwarelą namalowaną przez Bronisława Czecha, polskiego narciarza i trzykrotnego olimpijczyka zamordowanego w Auschwitz.

      Katalog zawierał także ponad 20 materiałów dotyczących więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku - poinformowała rzeczniczka Państwowego Muzeum na Majdanku Agnieszka Kowalczyk-Nowak.

      Dokumenty z obozów i Katynia na liście aukcyjnej. Polskie instytucje reagują

      Z kolei Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) przekazał, że Dom Aukcyjny Felzmann miał wystawić na sprzedaż także pamiątki związane z ofiarami zbrodni katyńskiej, a wśród nich znalazły się m.in. telegram jeńca Umińskiego z obozu w Starobielsku oraz koperta listu jeńca Jana Leszczyńskiego z obozu w Ostaszkowie.

      W odpowiedzi na pytanie "FA"", Dom Aukcyjny oświadczył, że prywatni kolekcjonerzy prowadzą intensywne badania i przyczyniają się do pogłębiania wiedzy historycznej. Ich działalność służy zachowaniu pamięci, a nie handlowaniu cierpieniem.

      Redakcja gazety przypomniała, że pierwsza część prywatnej kolekcji została sprzedana sześć lat temu. Kupcy dokumentów znajdują się między innymi w Ameryce.

