Niemiecki portal "Der Westen" poświęcił w sobotę dużo miejsca polskiej polityce bezpieczeństwa. Kanclerz Olaf Scholz po ataku Rosji na Ukrainę zapowiedział co prawda "epokowy zwrot" w polityce obronnej, ale realizacja tego programu postępuje zbyt opieszale, a prawdziwy przełom ma miejsce w Polsce.

Niemieckie media: "Epokowy przełom" w Polsce

"Polska polityka reaguje ( na zagrożenie ze strony Rosji i Białorusi ) ostro i zdecydowanie, a także - inaczej niż zwykle - ponad podziałami politycznymi. Cel jest jasny - stać się tak zdolnym do obrony i tak silnym, aby Rosja nie odważyła się na powtórkę sytuacji z Ukrainą" - pisze Goermann dodając, że wielkie inwestycje w obronność mają odstraszyć Putina.

Polska silnym gwarantem bezpieczeństwa

"Der Westen" podał, że wydatki na wojsko w Polsce mają do 2025 r. wzrosnąć do blisko 5 proc. PKB. Liczebność polskiej armii przekroczyła 200 tys. żołnierzy, co oznacza, że Polska ma trzecią pod względem liczebności armię w NATO. Więcej żołnierzy mają tylko USA i Turcja. Redakcja zaznacza, że zamierza zbudować za 2,3 mld euro umocnienia na granicy wschodniej - "Tarczę Wschód".