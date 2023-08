Niemieckie media grzmią w sprawie referendum. Problemem migracja

Referendum w sprawie migracji. Niemcy o konsekwencjach

Dziennik pisze, że z prawnego punktu widzenia odrzucenie kwot relokacji w polskim referendum i tak nie będzie miało znaczenia dla europejskich procesów decyzyjnych. "Proces legislacyjny trwa i obowiązkowe przyjmowanie migrantów w sytuacjach kryzysowych może stać się prawem. Tylko, że w przeszłości Polska wielokrotnie pokazywała, iż nie czuje się zobowiązana do przestrzegania unijnego prawa " - stwierdza "Die Welt".

Referendum w Polsce. Media: Viktor Orban wzorem

Dziennik "Handelsblatt" przypomina, że PiS nie wymyśliło referendum na temat migracji . Narzędzie to wykorzystał już w 2016 roku Viktor Orban . "Wynik wypadł jednak ambiwalentnie dla Orbana": 98 procent było przeciwnych relokacji migrantów, ale ten wynik nie liczył się, bo do urn poszło mniej niż 50 procent uprawnionych obywateli.

Tymczasem Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podała, że wzrosła liczba migrantów próbujących nielegalnie dostać się do UE. Do końca lipca br. odnotowano 176 100 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy - o 13 procent więcej niż w tym samym okresie 2022 roku. Tylko przez centralny szlak śródziemnomorski w kierunku Włoch i Malty przedostało się do Europy 89 tys. osób - ponad dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.