- Jeśli będziemy to systematycznie robić przez sześć, osiem tygodni, to liczby dramatycznie spadną - powiedział Jens Spahn w wywiadzie dla gazety "Neue Osnabrücker Zeitung".

- Wielu ludzi nawet nie wyruszy w podróż, wiedząc, że w ciągu 48 godzin zostaną odesłani do bezpiecznego państwa poza Unią Europejską - dodał polityk. Pomysł wysyłania migrantów do państw trzecich należy do głównych propozycji w tworzącym się programie Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Jens Spahn jest jej wiceprzewodniczącym. Propozycja przewiduje, że rząd będzie zawierać umowy z państwami, do których można by bezpiecznie odsyłać uchodźców.