Według planu Wagenknecht nowa siła polityczna miałaby rywalizować o głosy m.in. z ultraprawicowym AfD . Choć może się to wydawać dziwne, dostępne dane sondażowe wskazują, że niemiecka polityk trafnie zdiagnozowała sytuację w kraju. W najnowszym badaniu opinii publicznej zleconym przez dziennik "Bild" 12 proc. ankietowych zadeklarowało, że w wyborach zagłosowaliby na partię Wagenknecht , jeśli tylko mieli by taką możliwość. W tym samym sondażu wynik AfD wyniósł 18 proc., o 5 pkt. proc. mniej niż wskazywały wcześniejsze badania.

Chce wstrząsnąć niemiecką sceną polityczną. Środki na działanie partii trzyma w banku powiązanym z Rosją

By jak najlepiej przygotować się do wejścia na niemiecką scenę polityczną Wagenknecht zbiera fundusze na działanie swojej przyszłej partii. Jak przekazał "Bild am Sonntag", w ciągu siedmiu tygodni udało jej się uzbierać 1,1 miliona euro. Wokół zbiórki narosły kontrowersje, których przyczyną nie była bynajmniej wysokość uzbieranej kwoty.