Włochy chcą, by migranci, którzy nielegalnie dotrą do tego kraju, byli kierowani do Albanii. Tam mają czekać na akceptację wniosku azylowego lub odesłanie do państwa pochodzenia. Italia zbuduje specjalne ośrodki na własny koszt, będzie w nich obowiązywać włoska jurysdykcja. Albania nie jest państwem UE, więc pomysł ten nie jest sprzeczny z unijnym prawem. Przedstawicielka Komisji Europejskiej dała takiemu rozwiązaniu zielone światło.