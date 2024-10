Donald Tusk przedstawił strategiczny dokument. Ujawnił pierwszy element

Donald Tusk o strategii migracyjnej: Państwo musi odzyskać kontrolę

- Państwo jest od tego, aby do Polski trafiali ludzie, którzy chcą w Polsce uczciwie pracować, płacić podatki, integrować się z polskim społeczeństwem, uczyć się na prawdziwej uczelni. I to są ludzie, którzy wtedy zasługują na szacunek, na respekt - podkreślił premier.

Ocenił, że efektem polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości było to, że "de facto fala nielegalnej migracja zalała Polskę". - My zredukujemy do minimum nielegalną migrację w Polsce, my wyplenimy te praktyki, które de facto omijały polskie interesy, które naruszały bezpieczeństwo Polek i Polaków, i państwa polskiego. I zlikwidujemy te praktyki do zera - deklarował Tusk.