W skrócie Izrael stanowczo sprzeciwił się uznaniu państwa palestyńskiego przez Kanadę, Wielką Brytanię i Australię, uznając to za nagrodę dla Hamasu.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wyraził uznanie dla decyzji tych krajów, uznając ją za ważny krok w kierunku trwałego pokoju.

Kolejne państwa, w tym Francja, Portugalia, Belgia i Luksemburg, zapowiedziały zamiar uznania państwowości Palestyny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział, że w najbliższych dniach Izrael zareaguje na uznawanie Palestyny przez kolejne państwa świata.

- Będziemy musieli walczyć na forum ONZ i we wszystkich innych miejscach przed kierowaną pod naszym adresem fałszywą propagandą i wezwaniami do utworzenia państwa palestyńskiego, co zagrażałoby naszemu istnieniu i stanowiło absurdalną nagrodę za terror - oświadczył Netanjahu przed niedzielnym posiedzeniem rządu.

Premier Izraela dodał, że podczas swojego zaplanowanego na piątek wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ "przedstawi prawdę", która nie jest tylko racją Izraela, ale też "obiektywną prawdą w sprawie sprawiedliwej walki z siłami zła i (izraelskiej - red.) wizji prawdziwego pokoju - pokoju poprzez siłę".

- Mam jasny komunikat dla przywódców, którzy uznają państwo palestyńskie po straszliwej masakrze z 7 października: przyznajecie ogromną nagrodę terroryzmowi - powiedział cytowany przez AFP.

Zwracając się do władz Kanady, Wielkiej Brytanii i Australii zapewnił, że "na zachód od rzeki Jordan nie powstanie żadne państwo palestyńskie".

Izrael a Palestyna. Abbas o deklaracjach trzech państw

Z kolei prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas stwierdził, że uznanie przez Londyn państwa palestyńskiego jest niezbędnym krokiem w kierunku trwałego pokoju w regionie.

"Jego ekscelencja pochwalił uznanie przez Wielką Brytanię niepodległego państwa palestyńskiego, potwierdzając, że stanowi to ważny i niezbędny krok w kierunku osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju zgodnie z międzynarodową legalnością" - poinformowało biuro Abbasa w oświadczeniu.

W niedzielę państwowość Palestyny uznały Kanada, Australia i Wielka Brytania. W poniedziałek ma to uczynić Francja. Taką decyzję zapowiedziała też m.in. Portugalia, Belgia i Luksemburg.

Państwowość Palestyny. Wielka Brytania potwierdza

Decyzję o uznaniu państwowości Palestyny potwierdził w niedzielę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

"Dzisiaj, aby ożywić nadzieję na pokój dla Palestyńczyków i Izraelczyków oraz rozwiązanie dwupaństwowe, Wielka Brytania formalnie uznaje Państwo Palestyńskie" - czytamy w komunikacie na platformie X.

Jak zaznaczył szef brytyjskiego rządu, "nadzieja na rozwiązanie dwupaństwowe słabnie, ale nie możemy pozwolić, by ta nadzieja zgasła". Starmer podkreślił, że Hamas nie powinien odgrywać żadnej roli w rządzeniu Palestyną oraz że Londyn rozszerzy sankcje wobec niego.

Po raz pierwszy o uznaniu państwowości Palestyny poinformował w lipcu.

Bliski Wschód."Kanada uznaje państwo palestyńskie"

Chwilę wcześniej szef kanadyjskiego rządu Mark Carney napisał, że "Kanada uznaje państwo palestyńskie i oferuje partnerstwo w budowaniu pokojowej przyszłości zarówno dla państwa palestyńskiego, jak i państwa Izrael".

Premier Kanady wskazał też, że Hamas terroryzował Izraelczyków oraz uciskał mieszkańców Gazy. Kanada domaga się od organizacji uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników, przytrzymywanych wStrefie Gazy, a także jej całkowitego rozbrojenia oraz braku wpływu na przyszły rząd w Palestynie.

Dodatkowo w oświadczeniu zauważono, żeIzrael "nieustannie dąży do rozbudowy osiedli na Zachodnim Brzegu, co jest nielegalne w świetle prawa międzynarodowego. Ciągła agresja na Gazę doprowadziła do śmierci dziesiątek tysięcy cywilów, przesiedlenia ponad miliona osób i wywołała niszczycielski głód".

"Aspiracje narodu palestyńskiego". Australia podjęła decyzję

Niemal w tym samym czasie premier Australii Anthony Albanese poinformował o uznaniu państwowości Palestyny i że jest to częścią skoordynowanych wysiłków podejmowanych wspólnie z Kanadą i Wielką Brytanią.

Premier Albanese w swoim oświadczeniu stwierdził, że: "Australia uznaje uzasadnione i od dawna pielęgnowane aspiracje narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa".

Rosyjskie myśliwce nad polską platformą na Bałtyku. Minister energii: Jesteśmy przygotowani na prowokacje Polsat News Polsat News