Myślał, że ukłuł go komar. 23-latek zmarł w szpitalu

Tragicznie zakończyła się praca w ogrodzie dla 23-letniego Włocha. Na początku zbagatelizował ból, sądząc, że to sprawka komara. Okazało się jednak, że zaatakował go pająk. To kolejna ofiara tego jadowitego stworzenia w Italii. W lipcu podobny przypadek dotyczył 52-letniego żołnierza.