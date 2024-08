Groźny wariant małpiej ospy w Europie. WHO ostrzega

Szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego potwierdził wykrycie u pacjenta choroby mpox, nowej bardziej zaraźliwej odmiany małpiej ospy. To pierwszy tego typu przypadek w Europie. Do sprawy odniosło się już WHO, które ostrzegło, że w najbliższym czasie mogą zostać wykryte kolejne przypadki zachorowań.