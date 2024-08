Na wyspie Brevoort , położonej na północno-wschodnim terytorium Nunavut w Kanadzie , w ubiegłym tygodniu doszło do tragedii. Kanadyjczyka, który pracował na jednej z placówek Północnego Systemu Ostrzegawczego (ang. North Warning System), zajmującej się wykrywaniem ewentualnych wtargnięć samolotów i ataków pocisków manewrujących, zaatakowały dwa niedźwiedzie polarne .

"Pracownicy Nasittuq przybyli na miejsce zdarzenia i jedno ze zwierząt zostało uśpione " - podaje firma. Jak przekazała Associated Press, w sprawie wszczęto śledztwo.

Atak niedźwiedzia. Śmiertelny wypadek w Arktyce

Ataki niedźwiedzi polarnych na ludzi zdarzają się rzadko, ale ten incydent to drugi śmiertelny przypadek od 2023 r. Jak podaje CBS News, w zeszłym roku niedźwiedź polarny wyłonił się z zamieci śnieżnej i zabił kobietę oraz jej małego syna. Do tego zdarzenia doszło na Alasce, tuż pod kołem podbiegunowym.

Niedźwiedzie polarne. Zagrożony gatunek?

Według kanadyjskiego rządu w kraju żyje około 17 tys. niedźwiedzi polarnych, co stanowi około dwóch trzecich światowej populacji tego gatunku. Ich liczebność jednak z roku na rok spada. Powodem jest utrata lodu morskiego spowodowana globalnym ociepleniem, co prowadzi do kurczenia się ich terenów łowieckich i lęgowych.