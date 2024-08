Ratownicy górscy mają za sobą wyjątkowo ciężki czas , a to jeszcze nie koniec. Okazuje się, że tegoroczny lipiec i początek sierpnia przyniosły więcej wypadków na szlakach niż zazwyczaj.

"Jak dotąd był to rekordowy tydzień w Sudetach Zachodnich pod względem ilości wypadków oraz poszkodowanych. W ciągu 7 dni od 29.07 do 04.08 nasi ratownicy udzielili pomocy 32 osobom w 28 zdarzeniach na terenie działania Grupy Karkonoskiej GOPR" - poinformowali ratownicy poprzez media społecznościowe. "Druga połowa lipca i początek sierpnia należał raczej do pracowitych..." - stwierdziła z kolei grupa GOPR Bieszczady.