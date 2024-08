MSZ Turcji apeluje do obywateli ws. Libanu

Z uwagi na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie "obywatele powinni unikać podróżowania do Libanu, chyba że jest to konieczne". Turecki resort ostrzega również przed wyjazdami w okolice Libanu. "Naszym obywatelom zaleca się zachowanie ostrożności i powstrzymanie się od wyjazdów do prowincji Nabatiyeh, Libanu Południowego, Bekaa i Baalbek-Hermel, jeśli nie jest to konieczne".