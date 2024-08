Francja wzywa obywateli do opuszczenia islamskiego kraju

Francja wzywa swoich obywateli, by opuścili Iran "tak szybko, jak to tylko możliwe" - podaje agencja AFP. To pokłosie ostatnich napięć na Bliskim Wschodzie. Izrael zlikwidował lidera Hamasu w Teheranie. Następnie Iran zapowiedział zemstę, a przywódca kraju Ali Chamenei mówił o "bezpośrednim uderzeniu".