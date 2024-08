Mocny apel papieża. "Aby konflikt się nie rozszerzył"

- Myślę szczególnie o umęczonej Ukrainie , o Bliskim Wschodzie, Palestynie , Izraelu , Sudanie, Birmie - dodał Franciszek. Modlił się do Matki Bożej o "pocieszenie dla wszystkich i o przyszłość w spokoju oraz zgodzie".

Papież Franciszek z ważnym apelem. "Proszę o przerwanie ognia"

Zaznaczył: "Zachęcam wszystkich do podjęcia wszelkich wysiłków, aby konflikt nie rozszerzył się i by podążano drogami negocjacji, by ta tragedia szybko się skończyła".