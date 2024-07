Wideo przygotowała Światowa Sieć Modlitwy Papież a. - Czy możemy dokonać postępu na drodze do powszechnego braterstwa bez dobrej polityki? Nie - zauważył Franciszek.

Ojciec święty przywołał słowa papieża Pawła VI o tym, że polityka jest jedną z najwznioślejszych form miłości , ponieważ dąży do dobra wspólnego.

Watykan. Papież Franciszek o polityce. Dosadne słowa

- Mówię o polityce, która zajmuje się bezrobotnymi i wie dobrze, jak smutna może być niedziela, kiedy poniedziałek jest następnym dniem bez możliwości pójścia do pracy - podkreślił. - Jeśli tak spojrzymy na politykę, to jest ona szlachetniejsza, niż się wydaje - zapewnił Franciszek.

Franciszek o polityce. Modlił się za rządzących

- Módlmy się o to, by przywódcy polityczni byli na służbie swoich ludzi, pracując na rzecz integralnego rozwoju ludzkiego, dobra wspólnego i by otaczali opieką tych, którzy stracili pracę oraz traktowali najuboższych w sposób uprzywilejowany" - wezwał papież.