Zwracając się do tysięcy osób, przybyłych do Watykanu na południową modlitwę, papież oświadczył: - Podczas gdy na świecie jest wielu ludzi, którzy cierpią z powodu kataklizmów i głodu, nadal konstruuje się i sprzedaje broń i marnuje się zasoby, podsycając wielkie i małe wojny.

- To jest skandal, którego wspólnota międzynarodowa nie powinna tolerować i który zaprzecza duchowi braterstwa rozpoczętych właśnie Igrzysk Olimpijskich - ocenił Franciszek. Wezwał: - Nie zapominajmy, bracia i siostry: wojna to porażka. Reklama

Franciszek o wojnie. Słowa papieża budziły emocje

To kolejna wypowiedź Franciszka, w której krytycznie ocenia rozwój przemysłu zbrojeniowego i działania wojenne, wskazując przy tym na cierpienie i śmierć ludzi. Niejednokrotnie na głowę kościoła spadała za to krytyka, bo w przekonaniu niektórych nie potrafił obiektywnie rozdzielić broniących się od tych, którzy doprowadzili do danego konfliktu.

W kontekście wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie wielokrotnie apelował, zwracając się w ten sam sposób do obydwu stron, a nawet nawoływał Kijów do negocjacji pokojowych z Rosją. Głośnym echem odbiła się jego wypowiedź o "odwadze białej flagi" oraz o tym, że rozmowy o pokoju nie są powodem do wstydu.

Franciszek do zaprzestania działań zbrojnych wzywał także w przypadku konfliktu pomiędzy Hamasem a Izraelem. - Tak wielu niewinnych ludzi umiera na naszych oczach. Wojna to porażka polityki i ludzkości, pozostawia świat gorszym, niż go zastała - mówił.

Watykan. Papież Franciszek zwrócił się do seniorów

W niedzielę papież Franciszek nawiązał też do Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, który ustanowił w 2021 roku. Tegorocznym obchodom towarzyszą słowa: "Nie opuszczaj mnie w mojej starości". Reklama

- Porzucanie osób starszych to smutna rzeczywistość, do której nie możemy się przyzwyczajać. Dla wielu z nich, zwłaszcza podczas tych letnich dni, samotność może stać się ciężarem trudnym do zniesienia - zauważył.

- Dzisiejszy dzień wzywa nas do wsłuchania się w głos osób starszych, którzy mówią: "Nie porzucaj mnie" i do odpowiedzi: "Nie porzucę cię" - dodał papież.

