Szef MSZ o Władimirze Putinie: Sądzi, że nie mamy dość odwagi

Zdaniem Sikorskiego to, co robi teraz Władimir Putin to rewanż za to, że Związek Radziecki upadł. Ostrzegł przy tym, że częścią tego rewanżu jest nowa oś państw autokratycznych, która rzuca wyzwanie naszym wartościom, naszemu bezpieczeństwu i naszemu stylowi życia.