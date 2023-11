Bielsat donosi, że cisza , która nagle zapanowała na białorusko-litewskiej granicy może jawić się jako co najmniej niepokojąca, biorąc pod uwagę fakt, że presja Mińska skierowana na Polskę i Łotwę nie maleje.

Jak czytamy w komunikacie polskiej Straży Granicznej z 6 listopada, w ciągu trzech ostatnich dni funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG odnotowali 278 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Tymczasem na litewskiej granicy z Białorusią "od prawie tygodnia nie doszło do ani jednej próby przejścia przez granicę".

Nielegalna migracja na litewsko-białoruskiej granicy zamarła. Ekspert o dwóch opcjach

Dlaczego białoruski reżim zostawił Litwę w spokoju? Politolog i specjalista ds. bezpieczeństwa narodowego Alaksandr Kazak uważa, że może być to zwykły zbieg okoliczności. Równocześnie nie wyklucza jednak tezy, iż jest to sposób Alaksandra Łukaszenki na "targowanie się z Litwą".

Relacje Białorusi z Litwą i Polską. "Łukaszenka czuje, co dzieje się w Rosji"

Według Kazaka Łukaszenka nie bez powodu w trakcie wizyty roboczej w rejonie ostrowieckim zapowiadał, że stosunki z Litwą i Polską "wkrótce się poprawią". - Przypuszczam, że coś takiego może się zdarzyć. Ale to tylko teoria , w końcu nie mamy dokładnych informacji. Łukaszenka stara się powrócić do dwuwektorowości : mieć dobre relacje zarówno z Rosją, jak i Unią Europejską - ocenił ekspert.

Alaksandr Kazak dodał również, że satrapa ma czuć, co dzieje się w Rosji i stara się wykorzystać każdą okazję, która mogłaby go uratować. - Jego celem jest utrzymać się przy władzy tak długo, jak to tylko możliwe - stwierdził.