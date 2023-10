Stosunki litewsko-białoruskie są bardzo napięte od czasu rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę . Niedawno władze na Litwie zadecydowały o zakazie tranzytu białoruskich towarów przez granicę. Człowiek Alaksandra Łukaszenki postanowił powiedzieć, co myśli o nowych przepisach.

Białoruś oburzona gestem Litwy. Człowiek Łukaszenki chce interwencji

Murawiejka wspomniał, że z punktu widzenia logiki Mińsk powinien zaatakować obszar przygraniczny . Człowiek Łukaszenki opowiedział się za opcją "wycinania siłą zbrojną tak ważnego dla nas korytarza". Dodał, że normalnie "nikt na świecie by nas nie potępił". - Ale nie w obecnych warunkach, gdy nasz kraj znajduje się pod bezprecedensową presją Zachodu - przekonywał polityk.