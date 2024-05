Unia Europejska planuje zorganizować konferencję z udziałem przedstawicieli Rosji po szczycie pokojowym w Szwajcarii - donosi Bloomberg. Unijni ministrowie spraw zagranicznych mają dyskutować nad wypracowaniem odpowiedniego rozwiązania, by płynnie przejść od jednego do drugiego spotkania. Według agencji do rozmów z udziałem Rosji mogłoby dojść jesienią w Arabii Saudyjskiej.