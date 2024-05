Rosja wykorzysta zawieszenie broni do przygotowania sił lepiej przystosowanych do przeprowadzenia kolejnych ofensyw, mających na celu podbój Ukrainy - uważa Instytut Studiów nad Wojną (ISW). W raporcie podkreślono, że nie ma podstaw, aby sądzić, że Kreml będzie respektował porozumienie, zobowiązujące do nienaruszania suwerenności Ukrainy. Moskwa może też oczekiwać, że pozwoli to na osłabienie wsparcia Zachodu.