"Financial Times" powołując się na "źródła zaznajomione ze sprawą" podał informację, że tuż przed szczytem pokojowym w Szwajcarii , który ma się odbyć 15-16 czerwca, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent USA Joe Biden "podpiszą we Włoszech dwustronne porozumienie w sprawie bezpieczeństwa".

Jak podaje "Financial Times", do porozumienia między przywódcami krajów doszło w ciągu ostatnich tygodni, które "charakteryzowały się wzrostem napięcia w stosunkach Kijowa z Waszyngtonem ".

USA - Ukraina. Dwustronne porozumienie w kwestii bezpieczeństwa niebawem zostanie podpisane

Szczyt przywódców państw G7 zaplanowano na 13 - 15 czerwca we Włoszech. Dziennik brytyjski podaje, że choć konkretna data nie jest znana, to właśnie wówczas ma dojść do podpisania owego porozumienia między Ukrainą a USA.