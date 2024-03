Masowo uciekają z Rosji. Wcale nie przez wojnę

Rosja: Wielka ucieczka z kraju

Do zamachu doszło w piątek w hali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień do zebranych tam osób. Pojawiły się także doniesienia o eksplozjach. Po kilku minutach wybuchł pożar, który ostatecznie doprowadził do zawalenia dachu.