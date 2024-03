Po piątkowym zamachu od Moskwą do sieci trafiły różnego rodzaju nagrania i materiały. Wśród nich pojawiły się zdjęcia i filmy opublikowane przez portal Nexta. Na ich podstawie wysnuto teorię, jakoby podczas koncertu na sali znajdowali się funkcjonariusze FSB .

Do takich wniosków doprowadził charakterystyczny strój kilku osób ubranych podobnie - w niebieską bluzę i jeansy. Według Nexty żadna z tych osób nie ucieka i nie daje porwać się panice, dodatkowo w pewnym momencie mieli oni zaangażować się w zamykanie drzwi na sali, co potem utrudniło obecnym na niej gościom, wydostanie się z jej wnętrza. Teorie te jednak nie zostały potwierdzone.

Zamach w Rosji. W sieci zdjęcia mężczyzny z psem

W sieci znalazło się także zdjęcie mężczyzny w mundurze w towarzystwie psa. Podczas strzelaniny ewakuował się on wraz z innymi zgromadzonymi. Według niektórych kanałów telegramowych miał on być pracownikiem służby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , policjantem, dopatrywano się u niego także szewronu.

Jak się jednak okazuje, mężczyzna miał okazać się pracownikiem prywatnej firmy ochroniarskiej , co argumentowano nagraniem sprzed tragedii, gdzie widać go razem z psem podczas weryfikacji rzeczy osobistych wchodzących na salę gości.

Rosyjskie media, w odniesieniu do nagrania przedstawiającego mężczyznę cytują komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. - Oficjalnie oświadczamy, że po otrzymaniu informacji o strzelaninie przez policję funkcjonariusze dotarli na miejsce w ciągu pięciu minut. Uchwycony na nagraniu mężczyzna w mundurze z psem nie ma żadnego związku z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych - przekazała przedstawicielka resortu Irina Volk, cytowana między innymi przez portal Gazeta.ru, apelując do mediów o nierozpowszechnianie innych informacji.

Zamach w Moskwie. Tragiczny bilans

Do zamachu doszło w piątek w sali koncertowej Crocus City Hall pod Moskwą. W jego wyniku zginęło ponad 130 osób. Napastincy, którzy wtargnęli do sali tuż przed koncertem zespołu Piknik, zabili strażników, otworzyli ogień do zgromadzonych, a następnie na sali wybuchł pożar.