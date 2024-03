Zamach w Moskwie. Nowe informacje o sprawcach

Jak podaje Mediazona, było to 100 kilometrów i około godziny drogi do autostrady, gdzie według Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zatrzymano podejrzanych."Oznacza to, że terroryści zostali pojmani na długo przed pojawieniem się pierwszych nieoficjalnych doniesień o ich zatrzymaniu. Kreml potwierdził tę informację dopiero około 11 rano następnego dnia" - pisze Mediazona.