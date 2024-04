- Chcemy przekazać wyrazy solidarności Polakom na Wileńszczyźnie, którzy prowadzą szkoły, posyłają swoje dzieci, którzy często ścierają się z trudnymi realiami reformy edukacyjnej wprowadzanej przez rząd litewski, która prowadzi do ograniczenia autonomii szkół czy w konsekwencji do ich likwidowania - mówił 24 kwietnia w Sejmie wicemarszałek Krzysztof Bosak .

Polityk Konfederacji zaapelował również do władz litewskich "aby działali w ten sposób, żeby polskie szkoły mogły funkcjonować, żeby młodzi Polacy mogli się uczyć w ojczystym języku ".

Litwa. Zmiany w polskich szkołach

- W moim przekonaniu to jednoznacznie polityczna decyzja. Czy to na szczeblu samorządowym, czy szczeblu rozgrywki między państwami - wskazał radny Jarosław Narkiewicz w wypowiedzi dla TVP Wilno. Radni przeciwni degradacji szkoły chcą zwrócić się z pismem do Ministerstwa Sprawiedliwości i nadal bronić placówki.