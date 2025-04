Pożar w Iranie rozszerzył się. Rośnie tragiczny bilans

Według irańskiego ministerstwa spraw wewnętrznych liczba ofiar śmiertelnych eksplozji wzrosła do co najmniej 14, rannych zostało ponad 750 osób.

Nie podano, co było przyczyną eksplozji w porcie leżącym nad cieśniną Ormuz ok. 1050 kilometrów na południowy wschód od stolicy Iranu. Mieszkańcy twierdzą, że eksplozja była tak silna, iż wyleciały okna z budynków położonych o kilka kilometrów od portu

Brytyjska firma Ambrey, zarządzająca ryzykiem transportu morskiego przekazała agencji Associated Press, że w marcu port przyjął przesyłkę "paliwa rakietowego z nadchloranem sodu" . Transport pochodził z Chin. Paliwo miało zostać wykorzystane do uzupełnienia zapasów rakiet Iranu, uszczuplonego w wyniku bezpośrednich ataków na Izrael w ubiegłym roku.

Do wybuchu doszło kilka miesięcy po jednym z najtragiczniejszych wypadków przy pracy w Iranie od lat. Eksplozja w kopalni węgla we wrześniu, spowodowana wyciekiem gazu, zabiła ponad 50 osób w Tabas, na wschodzie Iranu, co skłoniło władze do ogłoszenia żałoby narodowej.