Trwają negocjacje ws. "komponentu ukraińskiego", który ma się pojawić w polskich szkołach. Będzie dostępny dla dzieci z Ukrainy włączonych do naszego systemu edukacji. Co ostatecznie wejdzie do programu? Polskie MEN podkreśla, że rozmowy wciąż się toczą. Natomiast resort oświaty Ukrainy przekazał Interii, co jest priorytetem dla strony ukraińskiej.