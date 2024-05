Łotwa. Rosja z prowokacjami? "Otrzymaliśmy sygnał"

- Podpalenia są jedną z najbardziej typowych dla rosyjskich służb specjalnych form dywersji, mającą na celu destabilizowanie atakowanego kraju i wzbudzanie niepokoju. Jest to też sygnał wysyłany do łotewskich polityków i próba zastraszenia ich - wyjaśniła szefowa rządu.

Łotwa. Reakcja na działania w Polsce

Kozlovskis odniósł się też do ostatnich wydarzeń w Polsce. We wtorek premier Donald Tusk przekazał podczas konferencji prasowej, że zatrzymano kolejne trzy osoby podejrzane o próby sabotażu i dywersji w Polsce. Wcześniej aresztowano dziewięciu podejrzanych. Jak wskazał premier, dochodzi do " prób sabotażu i dywersji na terenie Polski i państw sąsiednich", w tym na Litwie i Łotwie .

Pożar na Marywilskiej. Donald Tusk wspomniał o rosyjskich służbach

We wtorek po posiedzeniu rządu odbyła się konferencja premiera Donalda Tuska. Szef rządu ogłosił wówczas, że wydał zarządzenie ws. powołania Komisji ds. badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce w latach 2004-2024. Jej szefem będzie szef SKW gen. Jarosław Stróżyk, a w skład komisji wejdzie od 9 do 13 członków, rekomendowanych przez poszczególnych ministrów. Pierwszy raport gremium powinien pojawić się już po wyborach do Parlamentu Europejskiego.Jak dodał, chciałby, "żebyśmy nie spekulowali w przestrzeni publicznej o tym, które ze zdarzeń w Polsce są być może efektem obcych służb, w tym rosyjskich i białoruskich". Zapewnił także, że w ścisłym porozumieniu z szefami służb, w tym z szefem MSWiA Tomaszem Siemoniakiem, będzie przekazywał "to, co można przekazać opinii publicznej".- Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że aktywność rosyjskich służb, współpracujących z białoruskimi jest duża i "nie ma się co czarować" - podsumował lider PO.