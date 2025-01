Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy o rozbiciu kolejnej grupy żołnierzy z Korei Północnej poinformowały we wtorek rano w swoich mediach społecznościowych.

Atak w obwodzie kurskim. Grupa żołnierzy Korei Północnej rozbita

Prócz tego przy północnokoreańskich wojskowych odnaleziono kartę identyfikacyjną, przy czym Ukraińcy zaznaczają, że to dokument inny niż standardowa legitymacja wojskowa. "Odnalezione przedmioty mogą wskazywać, że należały do osoby z korpusu oficerskiego " - napisano.

Wojna w Ukrainie. Atak w rosyjskim obwodzie kurskim

Co ciekawe, przy jednym z bojowników ujawniono też pismo do północnokoreańskich władz. W tekście przeczytać można m.in., że przeznaczeniem żołnierza jest "walka z najeźdźcą, dlatego zaciągnął się do Koreańskiej Armii Ludowej".