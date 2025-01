12 tysięcy żołnierzy Kim Dzong Una, czyli cały kontyngent, może przestać istnieć do połowy kwietnia. Według Instytutu Studiów nad Wojną północnokoreańskie wojska szybko słabną, tracąc niemal 100 mundurowych dziennie podczas starć w obwodzie kurskim. Co więcej, wielu innych zostało ciężko rannych i nie wiadomo, czy będą w stanie wrócić do walk na froncie.