Ukraina-Rosja. Korea Północna potwierdza: Żołnierze Kima w rękach Kijowa

Schwytani to osoby urodzone w 2005 i 1999 roku , które są w służbie wojskowej odpowiednio od 2021 i 2016 roku .

Wojna w Ukrainie. Schwytano północnokoreańskich żołnierzy

O pojmaniu dwóch północnokoreańskich żołnierzy poinformował w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . Przywódca przekazał, że mężczyźni "choć ranni, przeżyli i zostali przywiezieni do Kijowa i rozmawiają ze śledczymi SBU ". Dodał, że mają tam zapewnioną opiekę medyczną.

"Nie było to łatwe zadanie: zazwyczaj Rosjanie i inni żołnierze północnokoreańscy wykańczają swoich rannych (ludzi - red.) i robią wszystko, aby zapobiec dowodom udziału innego państwa, Korei Północnej , w wojnie przeciwko Ukrainie" - stwierdził Wołodymyr Zełenski.

Prezydent polecił Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, aby zapewniła dziennikarzom dostęp do tych więźniów. "Świat musi wiedzieć, co się dzieje" - dodał we wpisie Wołodymyr Zełenski.