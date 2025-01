Z relacji prezydenta Ukrainy wynika, że już niemal jedna trzecia żołnierzy wysłanych z Korei Północnej do walki z Ukraińcami została zabita bądź ranna. Informacje te potwierdził także szef estońskiego wywiadu sił obronnych pułkownik Ants Kiviselg.

Do połowy stycznia 3,8 z 12 tysięcy zabito czy raniono bądź - co mniej prawdopodobne - pojmano. Zdaniem Zełenskiego północnokoreańskie dowództwo robi wszystko, by tuszować wszelkie informacje o udziale w wojnie w Ukrainie, dlatego zazwyczaj zabijają rannych. Czasem zranieni sami postanawiają zakończyć swoje życie.