Kobieta w kraju macho. Meksyk wybrał pierwszą prezydentkę

Claudia Sheinbaum zdobyła od 58,3 proc. do 60,7 proc. głosów - zgodnie z pierwszymi szacunkowymi wynikami podanymi przez meksykański organ wyborczy. Będzie to najwyższy odsetek głosów uzyskanych przez kandydata w demokratycznej historii Meksyku.

Meksyk. Kim jest Claudia Sheinbaum?

W 2007 r. dołączyła do Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym samym roku zespół otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Jest to ciało doradcze, utworzone w 1988 na wniosek ONZ .

Sheinbaum była pierwszą kobietą i pierwszą osobą pochodzenia żydowskiego, która została wybrana na głowę miasta Meksyk . Piastowała to stanowisko od 2018 roku. W czerwcu 2023 r. zrezygnowała, by ubiegać się o nominację w wyborach prezydenckich.

Polityczka deklaruje feministyczne poglądy. Jest też zwolenniczką praw osób LGBT. Gdy była burmistrzynią Meksyku, stworzyła neutralną płciowo politykę dotyczącą mundurków szkolnych. Agencje podkreślają, że Sheinbaum stanie na czele kraju znanego z kultury "macho", kojarzonego z bardziej tradycyjnymi rolami kobiet w społeczeństwie. Meksyk zamieszkuje druga co do wielkości populacja katolicką na świecie (zaraz po Brazylii).

Meksyk. Krwawa kampania

W minionych wyborach w Meksyku, oprócz najważniejszego fotela, do zdobycia było ponad 20 000 stanowisk w kongresie i na szczeblu lokalnym. Walka o te stanowiska przyczyniła się do rozlewu krwi podczas kampanii. "Grupy przestępcze chciały wykorzystać lokalne wybory jako okazję do przejęcia władzy" - podkreśla "The Washington Post".