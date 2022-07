Kenia. Autobus w rzece. Co najmniej 21 osób nie żyje

Autobus jadący w niedzielę autostradą do stolicy Kenii Nairobi spadł z mostu do rzeki. W wypadku zginęło co najmniej 21 osób, poinformowała miejscowa policja, która podejrzewa, że przyczyną katastrofy mogła być awaria hamulców. Akcja ratownicza została przerwana o zmroku i zostanie wznowiona w poniedziałek rano - podały służby.

Most na rzece Nithi na trasie Meru - Nairobi w okręgu Tharaka Nithi w Kenii.