Alice Weidel , współprzewodnicząca i kandydatka prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec ( AfD ) na kanclerza Niemiec udzieliła wywiadu niemieckiej gazecie "Bild". W rozmowie z dziennikiem ogłosiła, że o ile tylko jej ugrupowanie wygra najbliższe wybory, postara się poprawić stosunki Berlina z Moskwą . To jednak dopiero początek.

Niemcy. Alice Weidel kusi Rosję swoimi deklaracjami

Jak przypomina "Rzeczpospolita", w swoim manifeście wyborczym Weidel nawołuje do wprowadzenia nieograniczonej wymiany handlowej z Rosją , zniesienia wszelkich sankcji i naprawy gazociągów Nord Stream.

W związku z tym liderka AfD została zapytana czy naprawdę jej partia chciałaby przekazać rosyjskiemu reżimowi miliardy . Temu samemu, który otwarcie poprzez wypowiedzi swoich propagandystów nawołuje do wojny z Niemcami.

- Chcemy mieć bardzo dobre relacje z naszymi europejskimi sąsiadami... Ale chcemy też mieć bardzo dobre relacje z mocarstwami. Dotyczy to również Rosji - odpowiedziała Weidel, dodając, że zaledwie dwa lata temu Niemcy otrzymywały tani gaz ziemny z Rosji, podczas gdy obecne sankcje mają wyjątkowo szkodzić niemieckiej gospodarce.

Alice Weidel: Odwróciliśmy spiralę eskalacji

Naciskana przez dziennikarza do odniesienia się do rosyjskich gróźb, polityk oświadczyła, że to niemiecki rząd "odwrócił spiralę eskalacji".