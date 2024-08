Możliwy atak Iranu. Jakim potencjałem militarnym dysponuje kraj?

W przypadku obydwu krajów, które nie mają ze sobą bezpośredniej granicy, kluczowe są systemy obrony powietrznej oraz siły powietrzne . Jak wynika z raportów Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych w Londynie, irańskie lotnictwo to przede wszystkim sprzęt pamiętający czasy Związku Radzieckiego , a także amerykańskie uzbrojenie zakupione przed 1979 rokiem.

W bazach wojskowych w Iranie znajduje się eskadra dziewięciu myśliwców F-4 i F-5, a także jedna eskadra (kilkanaście sztuk - red.) rosyjskich Suchoj-24 , które produkowane były od lat 60. XX wieku przez sowieckich inżynierów. Prawdopodobnie wśród nadających się do użytku samolotów znaleźć można także kilka sztuk popularnych MiG-29, a także F7 (produkcji chińskiej - red.) i F-14 .

Sprzętem, który może zostać użyty do działań ofensywnych przeciwko Izraelowi są także, rozsławione przez wojnę w Ukrainie , drony m.in. Shahed . W tym przypadku mowa o arsenale liczącym kilka tysięcy sztuk. Są to jednak proste konstrukcje przenoszące niewielkie ładunki wybuchowe, a przede wszystkim bardzo wolne.

Bezpośredni ostrzał Izraela, zdaniem ekspertów, będzie jednak mało skuteczny. Irańska armia, co prawda ma w swoich składach ponad 3500 rakiet ziemia - ziemia, jednak zdecydowana większość z nich ma bardzo ograniczony zasięg, przez co nie będą mogły zostać użyte w tym konflikcie.

Siła izraelskiej armii. Ogromna przewaga nowoczesności

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku wojska izraelskiego. Tel Awiw jest w posiadaniu nowoczesnego, amerykańskiego sprzętu, który regularnie dostarczany jest do sił zbrojnych . Na wojskowych lotniskach eksperci dostrzegają setki wielozadaniowych myśliwców odrzutowych F-15, F-16 i F-35 . Maszyny te bez problemu radzą sobie z zestrzeliwaniem dronów i rakiet, jakimi dysponuje Iran.

Potwierdzeniem skuteczności działań izraelskiego lotnictwa jest uderzenie przeprowadzone w lipcu, kiedy to myśliwce zaatakowały cele znajdujące się w pobliżu jemeńskiego portu Hodeidah.

Ważnym elementem systemu jest jego pełna kompatybilność ze sprzętem amerykańskim, co pozwala na szybkie połączenie z myśliwcami, które mogłyby wesprzeć obronę nieba w działaniach obronnych.

Konflikt Izrael - Iran. Kluczem jest siła Hezbollahu

Choć w powyższym zestawieniu wyraźnie widać przewagę Izaela pod względem sił powietrznych jak i systemów obronnych, to zdaniem Bartłomieja Małczyka, kluczem w ewentualnej wojnie będzie potencjał militarny Hezbollahu . Ekspert wojskowy zwraca uwagę, że w przypadku tego konfliktu zbrojnego, bezpośrednie starcia odbywać się będą przede wszystkim właśnie pomiędzy bojownikami tej organizacji i izraelską armią , a Iran będzie pełnił funkcję pomocniczą.

- Hezbollach przez lata był uzbrajany przez Iran właśnie do takiej wojny. Bojownicy mają do dyspozycji ogromne zasoby pocisków, którymi mogą uderzać na cele w Izraelu. Tutaj mówimy o setkach tysięcy rakiet różnego typu - zauważa.

Według absolwenta Terezjańskiej Akademii Wojskowej, Hezbollah we współpracy z Iranem, zastosuje bardzo prostą strategię walki, ale w tym wypadku może się ona okazać wyjątkowo skuteczna.

- Nawet najlepsze na świecie systemy obrony przeciwlotniczej, a do takich zaliczana jest Żelazna Kopuła, nie są w stanie przeciwstawić się ogromnej liczbie rakiet , które mogą wystrzelić Hezbollah i Iran. Ilość zdecydowanie może wygrać z jakością - podkreśla Małczyk.

- Należy pamiętać, że systemy obrony przeciwlotniczej muszą wykryć obiekt, ocenić ryzyko, czyli jakie szkody może wywołać, a następnie podejmują próbę zbicia. Jeśli na wiele celów jednocześnie wysłanych zostanie tysiące pocisków, to nastąpi praktyczny paraliż - dodaje.

Pełny potencjał Hezbollahu nie jest znany. Według szacunków podawanych przez Center for Strategic and International Studies w 2021 roku bojownicy dysponowali około 130 tysiącami rakiet różnego typu. Do wykorzystania są między innymi wyrzutnie BM-21 Grad, samobieżne wersje haubicy M-46, czy też systemy BM-27 Urgan.