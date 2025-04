Temat obywateli Chin uczestniczących w walkach w Ukrainie pojawił się po tym, gdy dwóch żołnierzy poddało się podczas starć w okolicach Biłohoriwki w obwodzie ługańskim.

W kolejnych dniach Zełenski potwierdził, że służby posiadają o wojskowych szczegółowe informacje. W środę zaproponował z kolei możliwość wymiany jeńców wojennych.

Wojna w Ukrainie. Żołnierze z Chin walczą u boku Rosji

Wcześniej w środę po raz pierwszy na doniesienia Kijowa zareagował Pekin. MSZ Chin podkreśliło, że władze weryfikują doniesienia Wołodymyra Zełenskiego. Jednocześnie wskazano, iż "bezpodstawne" są twierdzenia, jakoby u boku Rosjan walczyło zdecydowanie więcej obywateli Chin.

Tymczasem The Kyiv Independent dotarł do dokumentów ukraińskiego wywiadu, z których wynika, że w rosyjskich siłach zbrojnych służy co najmniej 163 obywateli Chin.

Na jednym z druków, jak czytamy, widoczne były zdjęcia i dane 13 bojowników z Chin, którzy w procesie rekrutacji byli od 2 kwietnia.

Liczba Chińczyków walczących w Ukrainie znacznie większa?

Dane o znacznie większej liczbie Chińczyków mogących walczyć po stronie Moskwy potwierdził potem też sam Zełenski, mówił on o liczbie 155 takich żołnierzy.

- Jest 155 obywateli Chin, którzy walczą przeciwko Ukrainie na naszym terytorium - potwierdził dziennikarzom 9 kwietnia. - Zbieramy informacje, sądzimy, że jest ich znacznie więcej - dodał ukraiński lider.

- Dla tych 155 (żołnierzy - red.) są paszporty, wiemy, skąd pochodzą, ile mają lat, to ich chińskie dokumenty - tłumaczył Zełenski. Zdaniem prezydenta zidentyfikowani chińscy żołnierze walczyli w 70. Samodzielnej Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych, 255. Dywizji Strzelców i innych grupach.

Żołnierze z Chin, którzy zostali przez Ukraińców pojmani, to urodzeni odpowiednio w 1991 i 1998 roku Wang Guangjun i Zhang Renbo - ustalił The Kyiv Independent.

Chińczycy w armii Rosji na wojnie w Ukrainie. Nowe informacje

Z zeznań jednego ze schwytanych Chińczyków dowiadujemy się, że do rosyjskiej armii trafił dzięki pośrednictwu w Chinach. W zamian za dołączenie do walk w Ukrainie obiecywano mu szybkie otrzymanie rosyjskiego obywatelstwa. Musiał zapłacić także 300 tys. rubli; to około 13,5 tys. zł.

- Pekin o tym (o rekrutacji chińskich żołnierzy do rosyjskiego wojska - red.) wie. Rosjanie rozpowszechniają w chińskiej sieci filmy promujące wstąpienie do oddziałów. To nie jest tajna operacja - mówił Zełenski.

Według prezydenta Ukrainy Kreml wciąga w wojnę kolejny kraj. - To drugi błąd Rosji. Pierwszym była Korea Północna - stwierdził.

Agencja Interfax Ukraina opisuje, że żołnierze z Chin po rekrutacji trafiają do Moskwy, gdzie przechodzą trzy-, czterodniowe badania lekarskie, a następnie przez miesiąc bądź dwa uczą się w ośrodkach szkoleniowych.

Sprawdź, jak przebiega wojna na Ukrainie. Czytaj nasz raport specjalny!

Interfax Ukraina, powołując się na swoje źródła, przekazała, że obywatele Chin służyć mają w rosyjskich jednostkach takich jak: 255. Pułk Zmotoryzowany, 136. Samodzielna Brygada Zmotoryzowana, 4. Samodzielna Brygada Zmotoryzowana, 7. Bazie Wojskowej, 70. Pułku zmotoryzowanym, 85. Samodzielnej Brygadzie Zmotoryzowanej, 103. Pułku Zmotoryzowanym i 1525. Samodzielnym Batalionie Rezerwowym.

