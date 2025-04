W tych słowach odniósł się do mężczyzny, który próbował zakłócić obchody 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Krzyczał on przez megafon , że "nikt nie przeszkadzał się im modlić, nawet kiedy modlili się w fałszywej intencji".

- Nigdy nic nie naprawi ani ich najbliższym, ani Rzeczypospolitej, tej straty. To jest ból, który dla wielu najbliższych nie mija, mimo tych 15 lat - mówił prezydent. Duda podkreślał, że polska delegacja leciała do Katynia m.in. po to, by "zadać kłam propagandzie sowieckiej, która przez lata realizowała tzw. kłamstwo katyńskie".