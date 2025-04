To istotny dzień dla katolików, choć nie ma wtedy mszy świętej. W tym roku wypada 18 kwietnia

Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni dla katolików. Jest to czas, w którym Kościół upamiętnia mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. W tym roku wypada 18 kwietnia.

W kościele na ołtarzu nie ma obrusów , a w Ciemnicy wciąż wystawiony jest Najświętszy Sakrament . To właśnie tam, do Liturgii Wielkiego Piątku wierni mogą adorować Chrystusa.

Wierni podchodzą do krzyża, by oddać mu cześć przez pocałunek, przyklęknięcie lub dotknięcie. To chwila osobistej refleksji nad ofiarą Chrystusa i Jego miłością do ludzi. Adoracja Krzyża jest nie tylko wyrazem czci wobec narzędzia męki, ale także głębokim aktem wiary i wdzięczności za zbawienie.