Holenderski sąd apelacyjny w Hadze nakazał rządowi Marka Rutte natychmiastowe zablokowanie eksportu części zamiennych do myśliwców F-35, które trafiały do Izraela. Jak wyjaśniono, istnieje podejrzenie, że sprzęt zostanie użyty do ataków izraelskiej armii w Gazie, co będzie naruszeniem prawa międzynarodowego.