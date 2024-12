Gruzja. Masowe protesty w kraju w przeddzień zaprzysiężenia nowego prezydenta

Gruzja. Opozycja nie uznaje wyborów. Zurabiszwili: Pozostaję prezydentem

Urzędująca jeszcze prezydent Gruzji podkreśliła w piątek w podcaście, że "wybory, a co za tym idzie inauguracja, są nieważne". - Pozostaję prezydentem i nadal wykonuję swoją pracę. To jest to, co wszyscy muszą wiedzieć - oznajmiła. Tym samym powtórzyła to, co podtrzymuje opozycja, że nie uznają wygranej Gruzińskiego Marzenia.