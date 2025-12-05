W skrócie 25 proc. Polaków wyraziło chęć opuszczenia Unii Europejskiej, co plasuje nas na drugim miejscu pod względem eurosceptycyzmu wśród analizowanych państw, zaraz po Francji.

Poparcie dla członkostwa Polski w UE znacznie spadło w ostatnich latach – z 92 proc. w 2022 roku do 69 proc. obecnie.

Badanie przeprowadzono w dziewięciu krajach europejskich, a wyniki sygnalizują narastający sceptycyzm wobec UE, zwłaszcza w Polsce i Francji.

W ramach badania Eurobazooka przeprowadzonego na zlecenie francuskiego magazynu "Le Grand Continent" obywatele dziewięciu europejskich krajów zostali zapytani o swój stosunek do Unii Europejskiej.

Wyjścia ze wspólnoty europejskiej domaga się średnio 19 proc. obywateli państw, w których przeprowadzono badanie. Zasadnicza większość, bo niemal trzy czwarte badanych (74 proc.), chciałaby pozostać w UE. Zdecydowanej opinii w tej sprawie nie ma 7 proc.

Na tle państw europejskich negatywnie wyróżnia się Polska, w której poparcie dla wyjścia z Unii Europejskiej chciałaby jedna piąta ankietowanych (25 proc.). Większy sceptycyzm wobec UE pojawia się tylko we Francji.

Pozostania w Unii Europejskiej życzyłoby sobie 69 proc. respondentów z Polski. Jest to znacząco mniej niż w państwach takich jak Portugalia, gdzie poparcie dla UE wynosi 90 proc., Hiszpania (89 proc.) czy Niemcy (78 proc.).

Bardziej sceptyczni wobec wspólnoty europejskiej są tylko Francuzi. Wśród obywateli Francji 27 proc. życzyłoby sobie opuszczenia UE, podczas gdy 61 proc. opowiada się za pozostaniem.

Mniejsze poparcie dla polskiego członkostwa w UE. Zarysował się nowy trend

Poparcie dla pozostania Polski w UE na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie malało. W 2022 roku za pozostaniem w strukturach europejskich opowiadało się 92 proc. Polaków, a dwa lata później 77 proc.

"Le Grand Continent" zauważa, że taki trend można zaobserwować w kilku innych europejskich krajach, m.in. Niemczech i Francji, co jest szczególnie niepokojące w kontekście narastających zagrożeń zewnętrznych. W artykule podkreślono, że państwa z najniższymi wynikami mogą okazać się "słabym ogniwem Europy".

Badanie przeprowadzono metodą CAWI (przy użyciu kwestionariuszy online) pod koniec listopada w Niemczech, Francji, Polsce, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Holandii, Włoszech i Chorwacji. W każdym z krajów próba wynosiła nieco ponad tysiąc osób.

