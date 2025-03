Najmocniej z powodu lodowej burzy ucierpieli mieszkańcy kanadyjskiej prowincji Ontario. Tam w weekend prąd nie dochodził do ponad 400 tys. budynków . Mniej więcej tyle samo domów straciło zasilanie w łącznie trzech amerykańskich stanach: Michigan , Indiana i Wisconsin . Służby w obu krajach cały czas pracują nad naprawą uszkodzeń.

Do większości uszkodzeń w Kanadzie doszło w centralnej i wschodniej części Ontario - informuje zarządzający tamtejszą energetyką koncern Hydro One. Według tej firmy przywrócenie energii elektrycznej do wszystkich domów dotkniętych awarią może potrwać kilka dni.