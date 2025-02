Potężne ulewy doprowadziły w niedzielę do wielu podtopień na południu Stanów Zjednoczonych . W tym samym czasie mieszkańcy północnego wschodu zmagali się ze śnieżycami. W Burlington w stanie Vermont spadło go prawie 22 cm. Podobnie było w Massenie w stanie Nowy Jork. Najwięcej szkód spowodowały jednak ulewy.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Wielka woda w Kentucky

W weekend pogoda doprowadziła do śmierci co najmniej 9 osób. Najgorzej było w Kentucky , gdzie ofiar było osiem - poinformował gubernator stanu, Andy Beshear. Jednocześnie polityk ostrzegł, że ta liczba może być wyższa.

To jedno z najpoważniejszych zjawisk pogodowych, z jakimi musieliśmy się zmagać od co najmniej dekady - powiedział gubernator podczas niedzielnej konferencji prasowej.

Tornada niszczą domy

Zima nie pozwoli o sobie zapomnieć

Alerty związane z możliwym silnym mrozem obowiązują na obszarze rozciągającym się od Dakoty Północnej do Denver, zamieszkałym przez około 40 mln ludzi. Do wtorkowego poranka mróz spodziewany jest w łącznie 24 stanach. W Kolorado może on sięgnąć -10 stopni Celsjusza. W Denver otworzono schroniska dla bezdomnych, by mogli tam przeczekać najzimniejsze dni.