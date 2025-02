Liceum w mieście Medford w stanie Oregon poinformowało w mediach społecznościowych o zawaleniu się dachu sali gimnastycznej. Nie nie wytrzymał on naporu śniegu . Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Runął dach zawalony śniegiem. Jest nagranie

Jak możemy przeczytać na profilu liceum North Medford na Facebooku , do zdarzenia doszło o godz. 10:47 lokalnego czasu, jednak pierwsze oznaki problemów zauważono jeszcze pod koniec ubiegłego tygodnia.

Władze szkoły podają, że w piątek po południu odkryto pęknięcia w jednym ze wsporników dachu sali gimnastycznej. W związku z tym obiekt ewakuowano i zabroniono wstępu do sali.

Na miejscu pojawili się strażacy, którzy starali się odciążyć zawaloną śniegiem konstrukcję. Ocenia się, że na dachu sali gimnastycznej leżało około 317 ton śniegu . Wsporniki nie wytrzymały jego naporu i ostatecznie dach się zawalił, co wyraźnie widać na nagraniach z monitoringu:

Masy śniegu, a także dojmujący mróz dają się we znaki również w innych częściach Stanów Zjednoczonych .

Śnieg za oknem, "nie ma jak w domu"

We wtorek potężne śnieżyce i mróz przetoczyły się przez północno-wschodnie stany, powodując oblodzenie na wielu drogach oraz doprowadzając do zamknięcia licznych szkół. Do nocy w stanie Wirginia prawie 12 tys. odbiorców nie miało prądu.