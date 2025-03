Tony piachu w powietrzu, wichury zrywają dachy. Burze pustoszą USA

Potężne zniszczenia, co najmniej dwóch zabitych i setki tysięcy osób bez prądu. To skutek przejścia potężnych burz przez południowe tereny Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się co najmniej trzy tornada, z których jedno rozerwało część ogromnego magazynu. Ucierpieli mieszkańcy pięciu amerykańskich stanów. Nie zabrakło nawet burz piaskowych. To jeszcze nie koniec niebezpiecznej pogody w tym kraju.