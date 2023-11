Wcześniej władze w Helsinkach - po konsultacjach z funkcjonariuszami - podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu przejść granicznych z Federacją Rosyjską . Mowa o punktach Imatra, Niirala, Nuijamaa i Vaalimaa, na których praca będzie ograniczona co najmniej do 18 lutego .

Szturm nielegalnych imigrantów na granice Finlandii

Tego samego dnia w nocy, w punkcie kontrolnym Niirala, doszło do starć z migrantami. Mundurowi musieli użyć gazu łzawiącego, by nie dopuścić do przekroczenia granicy. Już we wrześniu 2022 roku Minister Spraw Zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto zapowiedział działania, które ograniczą napływ migrantów wysyłanych z Federacji Rosyjskiej.