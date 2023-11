Państwa NATO w Europie mają tylko "pięć do dziewięciu lat" na militarne przygotowanie się na ewentualny atak Rosji na terytorium Sojuszu. Taki wniosek płynie z analizy opublikowanej niedawno przez Niemiecką Radę Stosunków Zagranicznych (DGAP). Autorzy Christian Moelling i Torben Schuetz z Centrum Bezpieczeństwa i Obrony renomowanego think tanku w Berlinie są przekonani, że "tylko w ograniczonym czasie można skutecznie zapobiec kolejnej wojnie w Europie".

Rosja zbroi się na potęgę

Twórcy raportu zwracają uwagę, że Rosja już przestawiła swoją produkcję zbrojeniową na gospodarkę wojenną . "Po prawie dwóch latach wojny w Ukrainie potencjał wojenny Rosji jest większy niż się to może obecnie wydawać. Największe straty osobowe i materialne poniosły siły lądowe" - czytamy w analizie zatytułowanej "Zapobiec kolejnej wojnie". Niemcy i NATO "ścigają się z czasem", aby zmodernizować swoje konwencjonalne siły zbrojne, aby ich potencjał odstraszania przewyższał rosyjskie kalkulacje dotyczące udanego ataku na przykład na należące do NATO kraje: Litwę, Łotwę i Estonię.

- Wojna powróciła do Europy wraz z brutalnym atakiem Putina na Ukrainę. To zmieniło sytuację zagrożenia. Jako najludniejszy i najsilniejszy gospodarczo kraj w centrum Europy, Niemcy muszą być kręgosłupem odstraszania i kolektywnej obrony w Europie - powiedział niemiecki minister obrony podczas prezentacji nowych wytycznych dla sił zbrojnych RFN.

Zamrożony front w Ukrainie

Ukraiński głównodowodzący, Wałerij Załużny, jednak ostrzegł niedawno, że pomoc wojskowa udzielona do tej pory przez około 50 krajów wspierających jego kraj, na czele z USA, doprowadziła jedynie do "impasu". Przebieg frontu na wschodzie i południu Ukrainy prawie nie zmienił się od czerwca, nawet podczas ukraińskiej kontrofensywy.

Sankcje na produkty technologiczne zawiodły?

Dotyczy to nawet wyrzutni rakiet HIMARS dostarczonych przez USA, które Ukraina wykorzystała do zakłócenia rosyjskich dostaw podczas odbicia terenów rok temu.

Zakłócanie odnosi się do zagłuszania sygnałów satelitarnych, radarowych i radiowych wroga. Jest to szczególnie istotne w świetle faktu, że w ciągu ostatnich dwóch lat wojna w Ukrainie w coraz większym stopniu przekształcała się w wojnę dronów . Drony nie tylko atakują bronią, ale także dostarczają obrazy i wraz z rozpoznaniem satelitarnym tworzą klarowny front. Rosja zbroi się również w tym obszarze, jak wyjaśnia ekspert.

Najwyraźniej sankcje gospodarcze nałożone przez UE i USA nie powstrzymały Rosji przed wchodzeniem w posiadanie mikrochipów i innych zaawansowanych technologicznie towarów. Rosja posiada również własny system nawigacji satelitarnej do namierzania pocisków rakietowych, mówi Nico Lange, ekspert ds. bezpieczeństwa i Ukrainy. Ta kwestia została oczywiście uwzględniona w analizie uzbrojenia NATO przeprowadzonej przez think tank DGAP.

Zwiększenie siły odstraszania NATO

- Eksperci i służby wywiadowcze szacują, że Rosja będzie potrzebować od sześciu do dziesięciu lat na odbudowę swojej armii do punktu, w którym mogłaby odważyć się zaatakować NATO - mówi analityk DGAP Christian Moelling.

W związku z tym NATO ma tylko od pięciu do dziewięciu lat na dozbrojenie się w takim stopniu, by odeprzeć atak Rosji. - Nie można już wykluczyć ataku Rosji na terytorium NATO. Oznacza to, że pytanie nie brzmi już, czy Niemcy i NATO muszą być gotowe do wojny, tylko kiedy.